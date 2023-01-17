Зульканифа
Место рождения
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафия Бикчентаева
Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ильяс Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Искан Бикчентаев
Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикчентай Бикбовов
Место жительства
Неизвестно