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Зульканифа

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Место рождения

Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Бикчентаева

Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ильяс Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Искан Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Абдуллатих Бикчентаев

Отец ребёнка: Бикчентай Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикчентай Бикбовов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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