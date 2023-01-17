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Сорокин Петр Иванович

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Место рождения

Большая Пуща, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сорокин Иван

Мать: не указана

Большая Пуща, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Ольга Ивановна

Смерть
1941
Дата призыва: __.04.1941 Полоцкий ГВК, Белорусская ССР, Полоцкая обл., г. Полоцк Дата призыва: __.04.1941 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.10.1944 Причина выбытия: пропал без вести
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