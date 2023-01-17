Сорокин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Сорокин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сорокина Ольга Ивановна
Смерть
1941
Дата призыва: __.04.1941 Полоцкий ГВК, Белорусская ССР, Полоцкая обл., г. Полоцк Дата призыва: __.04.1941 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.10.1944 Причина выбытия: пропал без вести