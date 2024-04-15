Зыков Павел Ванифатьевич (Инфантьевич, Бонифатиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Павел Ванифатьевич (Инфантьевич, Бонифатиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.06.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Кирилл Федорович Кочнев
Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Жена: Зыкова Евдокия Григорьевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Зыков Иван Павлович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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