Зыков Павел Ванифатьевич (Инфантьевич, Бонифатиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.06.1906 ст.
Кирилл Федорович Кочнев
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Сын: Зыков Иван Павлович
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно