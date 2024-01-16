?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1922
Отец ребёнка: Шехирев Макарий Яковлевич
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гранислава Макаровна
Отец ребёнка: Шехирев Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 14.07.1936
Дочь: Усова Мария Макаровна
Отец ребёнка: Шехирев Макарий Яковлевич
Россия