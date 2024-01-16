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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Шехирев Иван Макарович

Отец ребёнка: Шехирев Макарий Яковлевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гранислава Макаровна

Отец ребёнка: Шехирев Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 14.07.1936

Дочь: Усова Мария Макаровна

Отец ребёнка: Шехирев Макарий Яковлевич

Россия
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