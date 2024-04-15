Ковалев Кузьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Кузьма Михайлович

Ковалев Кузьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Жена: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NQ-R?i=417&cc=3511744
Рождение ребёнка
14.12.1871 ст.

Сын: Ковалев Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N7-9?i=410&cc=3511744
Рождение ребёнка
14.12.1871 ст.

Сын: Ковалев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N7-9?i=410&cc=3511744
Рождение ребёнка
22.11.1872 ст.

Дочь: Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-2?i=506&cc=3511744
Восприемник
27.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Ивановна Демьяненко
Восприемник
18.06.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Иванович Демяненко
Восприемник
02.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Евграфовна Черненко
Место жительства
Неизвестно
Катериновка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close