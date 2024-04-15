Ковалев Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NQ-R?i=417&cc=3511744
Рождение ребёнка
14.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N7-9?i=410&cc=3511744
Рождение ребёнка
14.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N7-9?i=410&cc=3511744
Рождение ребёнка
22.11.1872 ст.
Дочь: Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Ковалева Анисья Или Ксения Акимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-2?i=506&cc=3511744
Восприемник
27.10.1874 ст.
Параскева Ивановна Демьяненко
Восприемник
18.06.1876 ст.
Леонтий Иванович Демяненко
Восприемник
02.10.1889 ст.
Пелагея Евграфовна Черненко
Место жительства
Неизвестно
Катериновка, Сумська область
Смерть
Неизвестно