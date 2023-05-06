Вторушин Иван Акиндинов сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Вторушин Акиндин Васильевич
Мать: Парасковья Ионовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Вторушина Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вторушин Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Вторушина Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно