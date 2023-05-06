Вторушин Иван Акиндинов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушин Иван Акиндинов сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вторушин Акиндин Васильевич

Мать: Парасковья Ионовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Вторушин Павел Иванович

Мать ребёнка: Вторушина Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вторушин Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Вторушина Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторушина Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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