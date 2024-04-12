Богданова Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1941
Дата смерти12.04.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1974
Дочь: Андрющенко (Котляр) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Котляр Анатолий Иванович
Смерть
12.04.2024