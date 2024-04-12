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Богданова Тамара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1941

Дата смерти

12.04.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляр Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1974

Дочь: Андрющенко (Котляр) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Котляр Анатолий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
12.04.2024
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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