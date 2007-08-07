Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна
Место рожденияРоссия, Кировская область, Нововятский (Кировский) район, деревня Чайкино
Дата рождения30.08.1921
Дата смерти07.08.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
18.08.1947
Дочь: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Кучков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Кучков Василий Иванович
Смерть
07.08.2007
Похороны
Неизвестно