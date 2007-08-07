Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучкова (Колупаева) Августа Васильевна

Место рождения

Россия, Кировская область, Нововятский (Кировский) район, деревня Чайкино

Дата рождения

30.08.1921

Дата смерти

07.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1921

Отец: Колупаев Василий Михайлович

Мать: Колупаева (Горячих) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучков Василий Иванович

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
18.08.1947

Дочь: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Кучков Василий Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Кучков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кучков Василий Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
07.08.2007
Похороны
Неизвестно

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