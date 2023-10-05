Лоскутов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Лоскутов Прародитель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лоскутов Фома Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: не указана