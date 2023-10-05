Лоскутов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Лоскутов Прародитель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Лоскутов Василий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Лоскутов Фома Егоров

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лоскутов Матвей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лоскутов Сергей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1783

Сын: Лоскутов Гаврила Егоров

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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