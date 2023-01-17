Прасковья Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Артемова
Отец ребёнка: Цыбезов Артем Ионов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дарья Артемова
Отец ребёнка: Цыбезов Артем Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбезов Артем Ионов
Смерть
Неизвестно