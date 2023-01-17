Прасковья Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Антипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Артемова

Отец ребёнка: Цыбезов Артем Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дарья Артемова

Отец ребёнка: Цыбезов Артем Ионов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Артем Ионов

Смерть
Неизвестно
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