Сакулина (Осиноватикова) Ирина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакулина (Осиноватикова) Ирина Альбертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1969

Отец: не указан

Мать: Осиноватикова Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
29.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сакулин Константин Борисович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.07.2002

Сын: Сакулин Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Сакулин Константин Борисович

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