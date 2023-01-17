Сакулина (Осиноватикова) Ирина Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сакулин Константин Борисович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.07.2002
Сын: Сакулин Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Сакулин Константин Борисович