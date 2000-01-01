Иванов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1977
Сын: Иванов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Вера Александровна
Рождение ребёнка
06.04.1980
Сын: Иванов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно