Иванов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1977

Сын: Иванов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Вера Александровна

Рождение ребёнка
06.04.1980

Сын: Иванов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Вера Александровна

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