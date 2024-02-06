Толстых Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Толстых Иван Филипович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Толстых Иван Филипович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Толстых Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Толстых Иван Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно