Толстых Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Толстых Василий Иванович

Отец ребёнка: Толстых Иван Филипович

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Толстых Федор Иванович

Отец ребёнка: Толстых Иван Филипович

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Толстых Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Толстых Иван Филипович

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Иван Филипович

Смерть
Неизвестно
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