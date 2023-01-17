Зайцев Валентин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1922
Дата смерти03.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922
Смерть
03.01.1986
Место жительства
По 1986