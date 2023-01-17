Зайцев Валентин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Валентин Алексеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

28.09.1922

Дата смерти

03.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
03.01.1986
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
По 1986
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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