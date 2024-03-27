Аймалетдинова (Айнетдинова) Мансура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймалетдинова (Айнетдинова) Мансура

Место рождения

с.Б.Рыбушкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

196 г.р.
197 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айнетдинов Мигдят

Мать: Айнетдинова Парика

с.Б.Рыбушкино
Рождение ребёнка
196

Сын: Аймалетдинов Рамиль

Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр

Рождение ребёнка
197

Сын: Аймалетдинов Ринат

Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр

Рождение ребёнка
06.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
12.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
20.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Смерть
Неизвестно
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