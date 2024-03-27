Аймалетдинова (Айнетдинова) Мансура
Место рожденияс.Б.Рыбушкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айнетдинов Мигдят
Мать: Айнетдинова Парика
с.Б.Рыбушкино
Рождение ребёнка
196
Сын: Аймалетдинов Рамиль
Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр
Рождение ребёнка
197
Сын: Аймалетдинов Ринат
Отец ребёнка: Аймалетдинов Хайдяр
Рождение ребёнка
06.09.1960
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
12.01.1965
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
20.07.1979
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Смерть
Неизвестно