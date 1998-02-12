Звирбуль Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1930
Дата смерти12.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трутнёва Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Трутнёв Константин Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Трутнёв Олег Константинович
Отец ребёнка: Трутнёв Константин Иосифович
Смерть
12.02.1998