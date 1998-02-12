Звирбуль Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звирбуль Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1930

Дата смерти

12.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трутнёва Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Трутнёв Константин Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трутнёв Константин Иосифович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Трутнёв Олег Константинович

Отец ребёнка: Трутнёв Константин Иосифович

Смерть
12.02.1998

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