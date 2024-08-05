Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1712
Сын: Стефан Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1715
Сын: Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Смерть
Неизвестно