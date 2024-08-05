Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Ивановна

Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Стефан Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Гликерия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.