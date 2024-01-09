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Коханистая Анна

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1788 по 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1788 по 1789 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0390.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коханистый Трофим Самойлович

Рождение ребёнка
С 1807 по 1808

Дочь: Коханистая Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Коханистый Трофим Самойлович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0390.jpg
Смерть
Неизвестно

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