Коханистая Анна
Место рождения
Дата рожденияС 1788 по 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0390.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1807 по 1808
Дочь: Коханистая Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Коханистый Трофим Самойлович
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0390.jpg
Смерть
Неизвестно