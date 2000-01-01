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Фролов Иван

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Место рождения

деревня Мыс Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

1877

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Фролов Федор

Мать: не указана

деревня Мыс Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
26.12.1918

Сын: Фролов Николай

Мать ребёнка: Фролова Лукерья

деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Сергей

Мать ребёнка: Фролова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Фролова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Анатолий

Мать ребёнка: Фролова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Павел

Мать ребёнка: Фролова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван

Мать ребёнка: Фролова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Лукерья

Смерть
1947
деревня Мыс Кирилловского района Вологодской облас
Похороны
Неизвестно
д. Плаксино (Шуклино) Кирилловский район Вологодской области
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