Фролов Иван
Место рождениядеревня Мыс Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения1877
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Фролов Федор
Мать: не указана
деревня Мыс Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
26.12.1918
Сын: Фролов Николай
Мать ребёнка: Фролова Лукерья
деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Сергей
Мать ребёнка: Фролова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Фролова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Анатолий
Мать ребёнка: Фролова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Павел
Мать ребёнка: Фролова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Иван
Мать ребёнка: Фролова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Лукерья
Смерть
1947
деревня Мыс Кирилловского района Вологодской облас
Похороны
Неизвестно
д. Плаксино (Шуклино) Кирилловский район Вологодской области