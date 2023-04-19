Семержинский Александр викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семержинский Александр викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

еМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.2019

Сын: Семержинский Владислав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2019

Сын: Семержинский Владислав Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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