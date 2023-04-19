Семержинский Александр викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.2019
Сын: Семержинский Владислав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2019
Сын: Семержинский Владислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности