Мошнякова (Нечаева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошнякова (Нечаева) Мария Александровна

Мошнякова (Нечаева) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.06.2017

Муж: Мошняков Максим Георгиевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
09.06.2017

Муж: Мошняков Максим Георгиевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.2017

Дочь: Мошнякова Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Мошняков Максим Георгиевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.2022

Дочь: Мошнякова Софья Максимовна

Отец ребёнка: Мошняков Максим Георгиевич

Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close