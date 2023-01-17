Мошнякова (Нечаева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения24.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.2017
Бракосочетание
09.06.2017
Рождение ребёнка
21.11.2017
Дочь: Мошнякова Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Мошняков Максим Георгиевич
Рождение ребёнка
23.05.2022
Дочь: Мошнякова Софья Максимовна
Отец ребёнка: Мошняков Максим Георгиевич