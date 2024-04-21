Ведешкин Иванов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
10.07.1905 ст.
воспреемник у Ильи (сына крестьянина Петра Григорьева и жены его Марии Васильевой с деревни Федорцево)
Восприемник
03.09.1906
воспреемник у Михаила (сына крестьянина Петра Григорьева и жены его Марии Васильевой с деревни Федорцево)
Смерть
Неизвестно