Ведешкин Иванов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведешкин Иванов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
10.07.1905 ст.
Еськи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
воспреемник у Ильи (сына крестьянина Петра Григорьева и жены его Марии Васильевой с деревни Федорцево)
Восприемник
03.09.1906
Еськи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
воспреемник у Михаила (сына крестьянина Петра Григорьева и жены его Марии Васильевой с деревни Федорцево)
Смерть
Неизвестно

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