(Левина) Афимья Ефимовна Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Левина) Афимья Ефимовна

Место рождения

Воронежская губерния Воронежский уезд

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Левин Ефим Матвеевич

Мать: не указана

Воронежская губерния Воронежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Левин Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Левин Дмитрий Федорович

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1850 и 1858

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