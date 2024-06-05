(Левина) Афимья Ефимовна
Место рожденияВоронежская губерния Воронежский уезд
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Левин Ефим Матвеевич
Мать: не указана
Воронежская губерния Воронежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Левин Дмитрий Федорович
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1850 и 1858