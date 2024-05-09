Кашкур Геннадий Мечиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1970
Отец: Кашкур Мечислав Юстинович
Мать: Кашкур Анеля Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашкур Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.01.1993
Дочь: Кашкур Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Кашкур Татьяна Евгеньевна