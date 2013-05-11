Бурякова (Клочкова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурякова (Клочкова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Клочков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Буряков Михаил

Отец ребёнка: Буряков Фёдор

Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Рождение ребёнка
30.05.1928

Сын: Буряков Алексей

Отец ребёнка: Буряков Фёдор

Орловская область Болховский район село Игино
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Томара

Отец ребёнка: Буряков Фёдор

Рождение ребёнка
1930

Сын: Буряков Николай

Отец ребёнка: Буряков Фёдор

Орловская область, Болховский район, село Игино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряков Фёдор

Смерть
1943
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