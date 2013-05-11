Бурякова (Клочкова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Клочков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Буряков Михаил
Отец ребёнка: Буряков Фёдор
Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Рождение ребёнка
30.05.1928
Сын: Буряков Алексей
Отец ребёнка: Буряков Фёдор
Орловская область Болховский район село Игино
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Томара
Отец ребёнка: Буряков Фёдор
Рождение ребёнка
1930
Сын: Буряков Николай
Отец ребёнка: Буряков Фёдор
Орловская область, Болховский район, село Игино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буряков Фёдор
Смерть
1943