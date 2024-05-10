Потемкина (Потемкина) Анна Львовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Потемкина (Потемкина) Анна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потемкин Лев Александрович

Мать: не указана

Восприемник
05.04.1881 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Мария Яковлевна (Делле) Делле
Смерть
Неизвестно

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