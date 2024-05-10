Потемкина (Потемкина) Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потемкин Лев Александрович
Мать: не указана
Восприемник
05.04.1881 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Мария Яковлевна (Делле) Делле
Смерть
Неизвестно