Узловский Синиантий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Узловский Александр Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Шамбелян двора польского
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно