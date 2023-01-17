Узловский Синиантий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узловский Синиантий Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Узловский Александр Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узловская Елизавета Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Шамбелян двора польского
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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