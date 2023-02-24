Щелочков Николай Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти1979
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Россия
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелочков Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1979