Щелочков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелочков Николай Андреевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Щелочков Андрей Степанович

Мать: Щелочкова Акулина Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелочков Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1979
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