Беляев Козма Петров
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1733
Отец: Беляев Петр
Согласно исповедной ведомости Варженской Иоанно-Богословской церкви за 1781 год в деревне Берсеневе проживали крестьяне: Козма Петров Беляев, примерно 1733 г.р., его жена Дарья Иванова, примерно 1749 ... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Сын: Беляев Данило Козмин
Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Беляев Иван Козмин
Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова
По пятой ревизии есть запись : "Иван, по предыдущей ревизии 10 лет, отдан в рекруты в 1789 году"
Рождение ребёнка
1773
Сын: Беляев Иов Козмин
Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова
По пятой ревизии Иову 21 год Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Беляев Лев Козмин
Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова
По пятой ревизии Василею 17 лет Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Дарья Иванова
Смерть
До 1783
Крестьянин дер. Берсенева Козьма Петров Беляев умер до 1783 года. Актовой записи о смерти не обнаружено, его жена Дарья Иванова в исповедных ведомостях с 1783 года значится как вдова. Основание: МКА... Показать все