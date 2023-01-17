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Беляев Козма Петров

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Беляев Петр

Мать: Беляева Матрона Алексеева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно исповедной ведомости Варженской Иоанно-Богословской церкви за 1781 год в деревне Берсеневе проживали крестьяне: Козма Петров Беляев, примерно 1733 г.р., его жена Дарья Иванова, примерно 1749 ... Показать все
Рождение ребёнка
1763

Сын: Беляев Данило Козмин

Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Беляев Василей Козмин

Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Беляев Иван Козмин

Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По пятой ревизии есть запись : "Иван, по предыдущей ревизии 10 лет, отдан в рекруты в 1789 году"
Рождение ребёнка
1773

Сын: Беляев Иов Козмин

Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По пятой ревизии Иову 21 год Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Беляев Лев Козмин

Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Беляев Василей Козмин

Мать ребёнка: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По пятой ревизии Василею 17 лет Основание: МКАУ ВУЦА Ф. 591. Оп. 1. Д. 947. Л. 438-438 об.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Беляев Терентей Козмин

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Дарья Иванова

Смерть
До 1783
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крестьянин дер. Берсенева Козьма Петров Беляев умер до 1783 года. Актовой записи о смерти не обнаружено, его жена Дарья Иванова в исповедных ведомостях с 1783 года значится как вдова. Основание: МКА... Показать все
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