Алгазина Палагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Алгазина) Сосипатра Кондратьевна
Отец ребёнка: Алгазин Кондрат Константинович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Алгазина) Зиновия Кондратьевна
Отец ребёнка: Алгазин Кондрат Константинович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Марья Кондратьевна
Отец ребёнка: Алгазин Кондрат Константинович
Смерть
Неизвестно