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Алгазина Палагия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Кондрат Константинович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Алгазина) Сосипатра Кондратьевна

Отец ребёнка: Алгазин Кондрат Константинович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Алгазина) Зиновия Кондратьевна

Отец ребёнка: Алгазин Кондрат Константинович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Марья Кондратьевна

Отец ребёнка: Алгазин Кондрат Константинович

Смерть
Неизвестно

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