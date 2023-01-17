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Бызов Василий Иванович

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Место рождения

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

14.03.1926

Дата смерти

14.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Больше-Фроловская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бызова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бызова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова Анастасия Михайловна

Смерть
14.12.1972
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