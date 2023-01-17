Бызов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.03.1926
Дата смерти14.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бызова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бызова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1972