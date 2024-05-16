Губязир Кадярова 1760 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Губязир Кадярова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно РС за 1795 по Старому Утямышу: "взята самарской округи деревни Нижней Куреметевой татарская дочь"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягудя Юнусов

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Гулгизар Ягудина

Отец ребёнка: Ягудя Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Тохфатулла Ягудин

Отец ребёнка: Ягудя Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Шами Ягудина

Отец ребёнка: Ягудя Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Амирхан Ягудин

Отец ребёнка: Ягудя Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Азихан Ягудин

Отец ребёнка: Ягудя Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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