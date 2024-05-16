Губязир Кадярова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно РС за 1795 по Старому Утямышу: "взята самарской округи деревни Нижней Куреметевой татарская дочь"
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягудя Юнусов
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Гулгизар Ягудина
Отец ребёнка: Ягудя Юнусов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Тохфатулла Ягудин
Отец ребёнка: Ягудя Юнусов
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Шами Ягудина
Отец ребёнка: Ягудя Юнусов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Амирхан Ягудин
Отец ребёнка: Ягудя Юнусов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Азихан Ягудин
Отец ребёнка: Ягудя Юнусов
Смерть
Неизвестно