Тоболкина Раиса Анфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1929
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоболкин Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Тоболкин Вениамин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоболкин Федор Вениаминович
Отец ребёнка: Тоболкин Вениамин Федорович
Рождение ребёнка
24.08.1959
Сын: Тоболкин Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Тоболкин Вениамин Федорович