Тоболкина Раиса Анфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоболкина Раиса Анфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1929

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929

Отец: Протасов Анфим Николаевич

Мать: Жилина Федосия Анкундиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоболкин Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Тоболкин Вениамин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоболкин Федор Вениаминович

Отец ребёнка: Тоболкин Вениамин Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1959

Сын: Тоболкин Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Тоболкин Вениамин Федорович

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