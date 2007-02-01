Маргарита Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1953
Дата смерти?.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953
Отец: Черников Павел Иванович
Мать: Черникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 01.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Валерий Анатольевич
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.02.2007