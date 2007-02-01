Маргарита Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маргарита Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1953

Дата смерти

?.02.2007

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953

Отец: Черников Павел Иванович

Мать: Черникова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 01.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валерий Анатольевич

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.02.2007
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