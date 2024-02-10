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Титов Трофим Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717 ст.

Отец: Титов Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Титов Роман Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Титов Герасим Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Титов Лука Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Титов Игнат Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
РГАДА (Екатеринбург): ф.350 оп.2 д.899 л.325 - в ревизской сказке 1747-1748 ему 5 недель
Смерть
Неизвестно

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