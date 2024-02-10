Титов Трофим Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717 ст.
Отец: Титов Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Титов Роман Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Мать ребёнка: не указана
Ключи, Сысертский, Свердловская область
РГАДА (Екатеринбург): ф.350 оп.2 д.899 л.325 - в ревизской сказке 1747-1748 ему 5 недель
Смерть
Неизвестно