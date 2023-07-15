Новоселов Филипп Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Филипп Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонина Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
27.07.1905

Сын: Новоселов Степан Филиппович

Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна

Ельник, Сарсинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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