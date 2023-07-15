Новоселов Филипп Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гонина Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
27.07.1905
Сын: Новоселов Степан Филиппович
Мать ребёнка: Гонина Ирина Иосифовна
Ельник, Сарсинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно