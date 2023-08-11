Семендяева Наталья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Сын: Семендяев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Калязин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Семендяева Алена Васильевна
Отец ребёнка: Калязин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Семендяева Ярославна Васильевна
Отец ребёнка: Калязин Василий Михайлович