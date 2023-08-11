Семендяева Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева Наталья Евгеньевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Семендяев Евгений Сергеевич

Мать: Матвеева (Кудимова) Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калязин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Семендяев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Калязин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Семендяева Алена Васильевна

Отец ребёнка: Калязин Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2010

Дочь: Семендяева Ярославна Васильевна

Отец ребёнка: Калязин Василий Михайлович

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