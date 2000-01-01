Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Ефимовна

Татьяна Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Ефим Тихонович

Мать: Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close