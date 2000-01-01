Нестор Фомич
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Фома Васильевич
Мать: Варвара Михайловна
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1800
Сын: Варлам Нестерович
Мать ребёнка: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно