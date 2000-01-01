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Нестор Фомич

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Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Фома Васильевич

Мать: Варвара Михайловна

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Варлам Нестерович

Мать ребёнка: не указана

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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