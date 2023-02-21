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Стеблянко Евтух Петрович
Стеблянко Евтух Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
1965
Пол
Мужской
Отец
Стеблянко Петр
1864 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Стеблянко Петр
Мать: не указана
Смерть
1965
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