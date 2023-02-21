Стеблянко Евтух Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблянко Евтух Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Стеблянко Петр

Мать: не указана

Смерть
1965
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