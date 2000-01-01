Никита Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Гостяй Павлов

Мать: Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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