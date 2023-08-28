Суворова Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1981
Дочь: Хашитова Ирина Батуевна
Отец ребёнка: Хашитов Бато Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хашитов Бато Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1985
Дочь: Чердонова (Хашитова) Арюна Батуевна
Отец ребёнка: Хашитов Бато Михайлович