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Суворова Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1961

Отец: Суворов Иван (Ваньхор) Прокопьевич

Мать: Суворова (Карпова) Анастасия Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хашитов Бато Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1981

Дочь: Хашитова Ирина Батуевна

Отец ребёнка: Хашитов Бато Михайлович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хашитов Бато Михайлович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.04.1985

Дочь: Чердонова (Хашитова) Арюна Батуевна

Отец ребёнка: Хашитов Бато Михайлович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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