Фоменко Февронья Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Февронья Евфимиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Фоменко Иоанн Трофимович

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Фоменко Анна Трофимова

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Фоменко Иоанн Трофимович

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Фоменко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
13.07.1900

Сын: Фоменко Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Фоменко Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фоменко Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Фоменко Герасим Трофимович

Отец ребёнка: Фоменко Трофим Фомич

Работа или профессия
Неизвестно
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