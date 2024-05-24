Боднар Сафон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боднар) Меланья
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боднар) Татьяна
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боднар) Марфа
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боднар Петро
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боднар Прокоп
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боднар Захар
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боднар Иван
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Мать ребёнка: Боднар Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боднар Евдокия
Смерть
Неизвестно