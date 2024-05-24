Боднар Сафон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боднар Сафон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боднар) Меланья

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боднар) Татьяна

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боднар) Марфа

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боднар Петро

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боднар Прокоп

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боднар Захар

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боднар Иван

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Мать ребёнка: Боднар Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боднар Евдокия

Смерть
Неизвестно

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