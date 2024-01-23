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Беляева Матрена Андрияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Андриян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович

Захватаево, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова (Беляева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович

Захватаево, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.

Дочь: Беляева Юля Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович

Захватаево, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920 ст.

Дочь: Беляева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович

Захватаево, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1924 ст.

Дочь: Беляева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович

Захватаево, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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