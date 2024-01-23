Беляева Матрена Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Андриян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова (Беляева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Дочь: Беляева Юля Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1920 ст.
Дочь: Беляева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1924 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно