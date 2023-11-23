Дунаева (Вахрамеева) Надежда Евграфова
Место рожденияЯрославль, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения27.01.1840
Дата смерти17.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1840
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
16.05.1858
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 10. Д. 71. Метрические книги Сретенской церкви г. Ярославля. 1849–1870 гг.Л. 79 об. - 80.1858 год.16 мая.Жених - московский мещанин Василий Николаев Дунаев, православного веро... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1859
Дочь: (Дунаева) Вера Васильева
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
09.06.1860
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
информация с форума ЯрИРО
Рождение ребёнка
18.06.1861
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
07.02.1863
Сын: Дунаев, ст. Сергей Васильев
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
08.06.1864
Дочь: Кузнецова (Дунаева) Софья Васильева
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
24.09.1865
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8740&st=35
Рождение ребёнка
13.05.1868
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
21.11.1869
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
28.09.1872
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
03.11.1874
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
24.09.1876
Дочь: Лаврова (Дунаева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
13.01.1878
Сын: Дунаев Петр Васильев
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Рождение ребёнка
После 1879
Дочь: (Дунаева) Елена Васильева
Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев
Смерть
17.02.1914
В 10 часов вечера
Похороны
19.02.1914