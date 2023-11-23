Дунаева (Вахрамеева) Надежда Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Вахрамеева) Надежда Евграфова

Место рождения

Ярославль, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.01.1840

Дата смерти

17.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1840

Отец: Вахрамеев Евграф Андреев

Мать: Вахрамеева (Балова) Александра Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Крещение
30.01.1840
Бракосочетание
16.05.1858

Муж: Дунаев Василий Николаев

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 10. Д. 71. Метрические книги Сретенской церкви г. Ярославля. 1849–1870 гг.Л. 79 об. - 80.1858 год.16 мая.Жених - московский мещанин Василий Николаев Дунаев, православного веро... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1859

Дочь: (Дунаева) Вера Васильева

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
09.06.1860

Сын: Дунаев Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

информация с форума ЯрИРО
Рождение ребёнка
18.06.1861

Сын: Дунаев Николай Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
07.02.1863

Сын: Дунаев, ст. Сергей Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
08.06.1864

Дочь: Кузнецова (Дунаева) Софья Васильева

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Дунаев Сергей Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8740&st=35
Рождение ребёнка
13.05.1868

Сын: Дунаев Владимир Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
21.11.1869

Сын: Дунаев Евграф Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Дунаев Василий Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
03.11.1874

Сын: Дунаев Вячеслав Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
24.09.1876

Дочь: Лаврова (Дунаева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
13.01.1878

Сын: Дунаев Петр Васильев

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Рождение ребёнка
После 1879

Дочь: (Дунаева) Елена Васильева

Отец ребёнка: Дунаев Василий Николаев

Смерть
17.02.1914
В 10 часов вечера
Похороны
19.02.1914

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