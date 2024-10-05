Зайцев Николай 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Николай

Автор
МС
Смирнов М.

мужской, родился 1887, Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

умер 1949

Супруги
Зайцева Анна Степановна26.08.1894 г.р.
Дети
Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна19.11.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна Степановна

Рождение ребёнка
19.11.1920

Дочь: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Степановна

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Смерть
1949

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