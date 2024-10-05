Зайцев Николай
мужской, родился 1887, Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
умер 1949
Супруги
Зайцева Анна Степановна26.08.1894 г.р.
Дети
Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна19.11.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Анна Степановна
Рождение ребёнка
19.11.1920
Дочь: Рожкова (Зайцева) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Степановна
Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1949