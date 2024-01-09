Фирсова Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Оксана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971

Отец: Фирсов Виктор Николаевич

Мать: Фирсова Нинель Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Елизавета Олеговна

Отец ребёнка: Белов Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Олег

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