Цепилова (Кадочникова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилова (Кадочникова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кадочников Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1930

Дочь: Чебыкина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Цепилов Иван Федорович

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Цепилов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Цепилов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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