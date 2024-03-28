Цепилова (Кадочникова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кадочников Федор
Рождение ребёнка
18.03.1930
Дочь: Чебыкина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Цепилов Иван Федорович
Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Цепилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цепилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Цепилов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно