Архипов (Терёхин) Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Терёхин) Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

19.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Архипов Сергей Сидорович

Мать: Архипова Евдокия

Рождение ребёнка
08.10.1919

Сын: Архипов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна

Смерть
19.02.1956
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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