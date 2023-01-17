Архипов (Терёхин) Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти19.02.1956
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Архипов Сергей Сидорович
Мать: Архипова Евдокия
Рождение ребёнка
08.10.1919
Сын: Архипов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
18.10.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Архипова Зиновья Ивановна
Смерть
19.02.1956
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область